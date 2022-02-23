“先撤离再说”……进军俄罗斯和乌克兰的韩国企业也进入紧急状态. February. 23, 2022 07:40. by 郭道英, 宋忠炫 now@donga.com,balgun@donga.com. 随着围绕俄罗斯和乌克兰的战云升温，进军当地的韩国企业以及整个产业界的紧张感也日益高涨。当地法人及分公司派驻人员全部撤离完毕，政府当局也开始检查进出口风险。 据业界22日透露，在乌克兰设有法人或分公司的韩国企业包括三星电子、LG电子、现代公司、POSCO国际、韩泰轮胎、GS建设等制造公司和综合商社在内共有10多家。此前，外交部于13日向乌克兰全境下达旅游警报第四阶段“禁止旅行令”后，他们立即对派驻当地的人员和家属采取了回国措施，或重新部署到了波兰等邻近国家。据悉，在当地有法人的三星电子和LG电子的驻地人员有10多人。 进军俄罗斯当地的三星电子、LG电子、现代汽车、起亚、好丽友等国内企业也在担心原材料供应受阻和内需减少等风险。第十大贸易对象国俄罗斯和氖（半导体材料）等部分稀有产品进口依赖度较高的乌克兰的战争可能性使半导体业界和国内进出口企业也在关注情况。 当天，产业通商资源部在首尔钟路区韩国贸易保险公司举行了由通商交涉本部长吕翰九主持的“主要行业乌克兰事态及出口状况检查会议”。首尔大学经济学系教授金相峰（音）表示：“乌克兰是我们连接西欧的路口，因此各种供应网可能会出现差池。同时，还要应对俄罗斯减少天然气供应的可能性。”

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