行政过度和晋州城的悲剧. February. 22, 2022 07:45. . “没有湖南就没有国家。”这是李舜臣将军留下的名言。壬辰倭乱时，朝鲜王朝能够坚持到底的决定性因素就是守住了湖南。通常称汉山大捷、晋州城、幸州大捷为壬辰倭乱三大捷，真正成为幸州大捷主人公的权慄却说：“相比幸州大捷，梨峙战役的意义更大。”如果用梨峙战役替下幸州之战，那么三大捷都是阻止倭军前往湖南的战役。 朝鲜政府恐怕都已充分预测到，倭军会奔向湖南。政府在陆上构筑了一个防御据点，那就是晋州城。晋州城南侧由南江和河岸段丘阻挡。西边也是岩石峭壁。容易攻击的地方是北面和东面。这里挖了相当宽的垓子。韩国地形很难设置垓子，晋州城的垓子却很特别。 如果说有弱点，那就是城池窄小。想要扩张，可能的地方只有东边。政府向东扩张城墙，这是致命的失误。只是扩大了面积，却弱化了垓子，使以东地区变得脆弱。在第一次晋州城战斗中，李朝军人戏剧性地取得了胜利，但在第二次战斗中，这一弱点最终导致了不幸。战后李朝才真正改造晋州城，此后晋州城再也没有机会战斗。真让人好奇。为什么会做出这么荒唐的事情呢?可能的推测是典型的纸上谈兵和行政主义。 为了强化防御力而增加兵力。增了兵，就要扩城。于此为终。城的结构性弱化不能用数据来表现。相反，加强城池的时间、资源和人力，都是用数值来确定的。首领在有限的时间内完成了文书上的任务。政府表现出了努力的姿态。这还不够吗?何必白白指责政府的方针，开展不必要的事业而被追究责任呢?即使百般思考，从那时到现在，我们仍然生活在过度行政主义之中。人们要求正义的政府，但很多人不知道过度政府才是真正的问题。补药过度服用，也会成毒药。

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