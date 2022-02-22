新冠肺炎危重症患者一周内激增57%. February. 22, 2022 07:46. by 李智云记者 easy@donga.com. 随着新型冠状病毒肺炎（COVID-19）确诊患者超过200万人，危重症患者正在迅速增加。截至21日0时，在重症患者病床上接受治疗的危重症患者达480人，比一周前（14日306人）增加了57%。 防疫当局综合了4家数值预测机构的重症患者增加预测值，结果显示，3家机构预测3月初危重症患者人数将超过1000人。有预测称，最多会达到2500人。 截至21日0时，国内新增确诊病例为9.5362万例，累计确诊病例为205.8199万例。防疫当局当天表示，综合国内外10家研究机构的分析，国内奥密克戎流行趋势在2月末至3月中旬达到顶点，预计每天最多确诊患者为14万至27万人。 防疫当局解释说，确诊患者剧增是新冠病毒“季节性流感化”的过程。中央事故处理本部社会战略班长孙永来（音）表示：“需要经过一次大的流行，转换成‘风土病’的过程”，“没有必要过于敏感地反应并感到不安。” 文在寅总统在当天举行的首席助理会议上表示：“奥密克戎大流行即将达到顶点”，“今后将以危重症患者的管理和医疗应对余力为中心，根据情况变化趋势，随时从容地调整保持社交距离等级。” 另外，教育部建议各学校“3月开学后的头两周（2~11日）以全面远程上课或缩短课程等方式运营”。这与此前7日发表全面上学原则并表示“慎重进行远程上课”的立场不同。

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