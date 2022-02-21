李在明36.4 尹锡悦43.3 安哲秀9.9%. February. 21, 2022 07:41. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 在3月9日总统选举前夕，《东亚日报》委托舆论调查机构“Research & Research”，以全国1006名成年男女为对象，在18日和19日进行了民意调查。20日公布的结果显示，共同民主党候选人李在明和国民力量党候选人尹锡悦的支持率分别为36.4%和43.3%。两人的差距为6.9个百分点，在误差范围之外。正义党候选人沈相奵的支持率为2.7%，国民之党候选人安哲秀的支持率为9.9%。 与《东亚日报》4日和5日进行的上一次舆论调查结果相比，李在明的支持率下降了0.6个百分点，尹锡悦的支持率上升了1.6个百分点。沈相奵的支持率上升了0.2个百分点，安哲秀的支持率下降了0.2个百分点。 调查中，在2017年大选投票给文在寅总统的应答者中，在此次大选中支持李在明的比率为60.2%。据统计，在上次大选中投票给国民力量党洪准杓议员的应答者中，支持尹锡悦的比率为91.1%。在上次大选中支持国民之党安哲秀的应答者，在此次调查中56.3%支持尹锡悦，20.5%支持安哲秀，18.5%支持李在明。 在此次大选中，49.6%的人回答“为了政权交替，最好在野党候选人当选”，34.9%的人回答“为了政权的稳定，最好执政党候选人当选”。在各年龄段的调查中，20多岁（57.5%）和60岁以上（60.7%）的政权交替舆论最高，40多岁（49.8%）的政权安定舆论最高。另外，就新冠防疫问题，62.7%的人赞成放宽保持社交距离，24.1%的人表示反对。 在文在寅总统的履职评价调查中，“肯定”占43.4%，“否定”占53.0%。在政党支持率方面，共同民主党为33.8%，国民力量党为39.6%。调查是通过有线（20%）和无线（80%）电话面试进行的，抽样误差为95%，可信度为±3.1个百分点。详细内容请参考中央选举舆论调查审议委员会网站。

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