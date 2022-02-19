三星电子最高管理层5人，去年平均年薪63亿韩元. February. 19, 2022 07:25. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 据悉，三星电子最高管理层去年的平均年薪达到了63亿韩元。 18日，据财界透露，三星电子为了3月16日召开股东大会，于本月15日向金融委员会、韩国交易所提交的《表决权代理行使劝告参考文件》显示，去年三星电子共向5名社内理事（董事）和6名社外理事支付了323亿韩元（约合人民币1.7亿元）的年薪。社外理事的工资是根据“社外理事待遇规定”固定的。2020年，前企划财政部长官朴宰完等6名三星电子外部理事共计获得8亿韩元年薪，外界推测其去年年薪应维持在同一水平。据此，向5名社内理事共支付了315亿韩元的薪水。 以去年为基准，三星电子公司内部理事为综合技术院会长金奇南（前DS部门长）、前社长高东真（前IM部门长）、前社长金炫奭（前CE部门长）、副会长韩宗熙（现DX部门长）、前经营支援室长崔轮镐（现三星SDI社长）。2019年三星电子内部理事人均年薪为30.04亿韩元，2020年为53.75亿韩元，去年三星电子创下历史最高销售纪录，内部理事年薪也水涨船高。 另外，三星电子将在3月份的股东大会上提交选任社长庆启贤（DS部门负责人）、社长卢泰文（MX事业部长）、社长朴学奎（经营支援室长）、社长李正培（存储器事业部长）为新任公司内部理事的议案。

한국어