盖洛普调查结果：李在明34% VS 尹锡悦41%. February. 19, 2022 07:25. by 尹多彬记者 empty@donga.com. 18日一项舆论调查结果显示，国民力量党总统候选人尹锡悦在误差范围之外领先共同民主党总统候选人李在明。 韩国盖洛普当天公布的大选候选人四方对决舆论调查（15~17日）显示，李在明比前一周下降2个百分点，为34%。尹锡悦的支持率比前一周上升4个百分点，达到41%。正义党候选人沈相奵的支持率为4%，国民之党候选人安哲秀的支持率为11%。 李在明和尹锡悦的差距为7个百分点，在误差范围（95%信赖水平±3.1个百分点，详细内容参照中央选举舆论调查审议委员会网站）之外。在韩国盖洛普一周的例行调查中，两人出现误差范围外差距是6周来第一次，1月第一周时李在明（36%）在误差范围外领先于当时正在经历党内内讧的尹锡悦（26%）。 从年龄段来看，李在明和尹锡悦分别获得40多岁和60多岁人群五成左右的支持率。在18∼29岁年龄段，李在明和尹锡悦分别获得20%和32%的支持率。在30多岁年龄段，两名候选人的支持率分别为32%和33%，不相上下。从各地区来看，在历届大选的胜负点首尔，李在明占31%，尹锡悦占44%。 在政党支持率方面，国民力量党占39%，共同民主党占35%。韩国盖洛普表示：“国民力量党获39%的支持度，是现政府执政以来的第二次，是2016年国会选举以来的最高值（包括前新国家党、自由韩国党、未来统合党）。”在文在寅总统的履职评价中，回答“做得好”的人占40%，回答“做得不好”的人占53%。

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