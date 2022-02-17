韩美当局协调“拜登5月底访韩”. February. 17, 2022 07:38. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 记者当地时间15日获悉，韩美当局正在讨论美国总统拜登5月底访问韩国与新总统举行首脑会谈的方案。 拜登为参加日本、澳大利亚、印度等国参加的安保合作机制“四国机制”峰会，正在协调5月底访日。韩美当局以此为契机研究其访韩并举行首脑会谈的方案。 如果拜登访韩，将是他自去年1月就任以来首次访韩。他很有可能与在3月9日大选中当选并于5月10日就任的韩国新总统举行首脑会谈。 对于新总统就任后美国总统访韩这一史无前例的的可能性，部分人士对匆忙的准备日程表示担忧。新总统就任后在最短时间内举行韩美首脑峰会，是2017年文在寅总统就任51天后访问美国与时任总统特朗普举行。 韩国驻美大使李秀赫当天在常驻记者座谈会上表示：“韩美非常担心朝鲜接连发射导弹，正在继续讨论让朝鲜走到对话桌前来的方案。”据悉，韩国外交部长郑义溶不久前表示，已经向美国传达了新的对朝提议，韩美正在讨论提高与朝鲜的沟通渠道级别的方案和追加对朝制裁。 李秀赫就乌克兰事态表示：“正在慎重讨论合作方案。”据悉，美国要求韩国在俄罗斯入侵乌克兰时参与出口管制，并要求韩国对把输韩天然气向欧洲供应的方案予以合作。

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