因反疫苗卡车示威导致物流瘫痪，加拿大34年来首次宣布进入紧急状态. February. 16, 2022 07:40. by 李恩澤 nabi@donga.com. 加拿大总理特鲁多针对为抗议新冠病毒疫苗接种义务化宣布从1月28日起在全国各地举行示威的“卡车示威队”，宣布进入紧急状态等，采取了超强硬的应对措施。根据1988年制定的《紧急状态法》，实际宣布进入紧急状态，34年来尚属首次。 特鲁多14日在首都渥太华召开记者会表示：“不能再放任危险的非法行为了。现在是该回家的时间了。”他表示，将对所有被动员的卡车进行拖拉，冻结示威参与者的银行账户，并对通过在线募集资金支援示威者的众筹网站也适用违反《反洗钱法》的嫌疑进行调查。 分析认为，特鲁多之所以“亮剑”，是因为认为示威造成的社会混乱和经济损失已经达到严重的程度。连接加拿大安大略省温莎和美国密歇根州底特律的桥梁、负责两国贸易30%的“大使桥”因卡车示威队的占领，从7日到13日陷入瘫痪。因此，以底特律为大本营的通用汽车、福特等主要汽车企业也因未能及时得到零部件供应而停产。加拿大财政部表示，示威造成的各种损失每天达3.9亿美元（约4680亿韩元）。 自称“自由的护送队”的卡车示威队主张，政府的疫苗义务化措施严重侵害了基本权利和市民自由。政界部分人士也担心宣布进入紧急状态会刺激示威队，反而引发更危险的情况。魁北克省总理弗朗索瓦·拉戈指出：“这是不利于社会氛围的措施。” 紧急状态法的前身是战时特别法。一战、二战时期和1970年魁北克分离主义团体发动武装起义时期等，过去一共启动过三次。1970年时任总理是现任总理特鲁多的父亲、已故的皮埃尔·特鲁多。美联社报道说，父子俩都留下了宣布进入紧急状态的记录。

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