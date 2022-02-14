全球物价恐慌，美国“拼命应对”，韩国银行考虑放松银根. February. 14, 2022 07:45. . 世界经济正陷入通货膨胀的冲击之中。受能源、食品价格上涨的影响，美国1月份消费者物价同比上涨7.5%。这是40年来的最高涨幅。欧盟执委会最近也将欧元区（使用欧元的19个国家）今年的消费者物价上涨率预测上调到了3.5%。韩国的消费者物价也连续4个月保持3%的高位。韩国银行预计在下周将今年的物价预测值提高到远超去年2.5%的水平。 更为严重的是，物价上涨长期化的可能性增大。最近物价上涨的压力不局限于石油类、食品等，正在向耐用品等全方位扩散。由于新冠疫情引起的全球供应网梗塞难以缓解，原油产量扩大也停滞不前，油价接近每桶100美元。如果供应43%欧盟天然气的俄罗斯入侵乌克兰，那么仅次于20世纪70年代“石油危机”的冲击很可能席卷世界经济。 在物价上涨期，最先遭受痛苦的是平民。在美国，随着生活物价比工资上涨得更快，实际收入正在减少。这就是美国总统拜登表示“将拼命控制物价”的原因。由于进口原材料、零部件价格上涨，韩国企业的打击也逐渐成为现实。进入今年以来，截止到本月10日，贸易收支逆差已超过80亿美元。1年前同期顺差9.54亿美元的贸易收支急速恶化。 为了控制不断上涨的物价，美联储很可能在下个月一次性将“零利率”上调0.5个百分点。除此之外，各国政府、中央银行也在急转掉头，减少财政支出，提高利率。但是，面临大选的韩国政界连日来不断做出每年投入数万亿韩元至数十万亿韩元的“倾囊相助”承诺。受现政府迟迟才推进住宅供应的影响，今年第三期新城市土地补偿投入超过30万亿韩元等物价上涨因素堆积如山。 韩国经济在经济合作与发展组织成员国中“原油依赖度”最高，如果高油价等持续下去，可能会受到致命打击。如果利率上调导致资产价格下降，消费也会萎缩，陷入“滞胀（经济停滞中的物价上涨）”的可能性不小。政治圈向政府施压，要求政府不要减少现有预算支出，还要借债扩大补充预算，现在可不是这么悠闲的状况。

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