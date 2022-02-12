自我检查套装价格暴涨至10倍…政府迟迟才开始“控制价格”. February. 12, 2022 07:17. by 李智运•赵应亨记者 easy@donga.com. 韩国政府最早将于下周透露出“放宽防疫措施”的可能性。国务总理金富谦11日召开中央灾难安全对策本部会议表示：“如果认为防疫状况能够得到一定程度的管理，随时都会做出有勇气的决断。" 政府暗示，即使是在维持现有保持社交距离措施的20日之前，也可以放宽防疫措施。中央灾难安全对策本部第一控制官李基一（音）解释说：“虽然（现有保持社交距离措施时间）还有一周，但即便如此，只要能（放宽防疫措施）就会进行”，“防疫通行证（接种证明•阴性确认制）和放宽保持社交距离等级、扫码登记等一起配合展开。 但是医疗界担心，最近60岁以上的高龄确诊患者增加等，出现了“危机信号”，放宽举措为时过早。截至11日零时，60岁以上高龄新冠确诊患者为6096人，是两周前（1月28日）1290人的4.7倍。 防疫体系转为奥密克戎（变异毒株）应对阶段后，各地发生的混乱仍在持续。最具代表性的是新冠自检设备紧缺和价格上涨。当天在网上购物中心Coupang注册的一家企业以3.12万韩元的价格出售了一人份SD生物传感器诊断套装。截至1月中旬，该套装价格一直维持在3000~5000韩元之间，最高涨到了10倍。因此，政府将从13日开始禁止在网上销售自检套装，并推进制定价格上限。 金总理当天强调：“出现了‘居家没人管’‘各自逃生’等过激的措辞”，“（除集中管理人群外）也在向其他国民提供适当的医疗服务。”这是对10日开始的“自助居家治疗”可能会引发混乱的指责的反驳。相反，防疫当局在同一天道歉说：“更改并订正（居家治疗）制度，造成了混乱，非常抱歉。”

한국어