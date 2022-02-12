女子3000米接力-男子500米…韩国短道速滑挑战“黄金星期天”. February. 12, 2022 07:17. by 姜泓求 windup@donga.com. 韩国短道速滑代表队将挑战“黄金星期天”。 韩国将在2022年北京冬奥会开幕第10天的13日，在短道速滑女子3000米接力和男子500米比赛中同时冲击金牌。虽然是在同一天举行的，但两个项目的历届奥运会成绩却相差甚远。女子接力项目共获得6枚金牌，为历届最多，而男子500米项目的金牌最少。在1994（挪威）利勒哈默尔冬奥会上，蔡智勋获得的金牌就是全部。 挑战奥运会三连冠的女子代表队（赛季排名第2位）因大赛前受到禁赛处罚的沈希熙（25岁）和受伤的金智宥（23岁）的离队，经历了混乱的气氛。尽管如此，在半决赛上，王牌选手崔珉祯（24岁，城南市厅）在还剩最后半圈时成功实现外道超越，以小组第二名的成绩稳获决赛权。 在决赛上，东道主将下达“中国（第4位）警戒令”。女子接力全程27圈，每1.5圈进行交接。如果不想因为反复的判罚争议而哭泣，最重要的是尽量减少与中国选手的冲突。由苏珊娜•舒尔廷（25岁）率领的荷兰（第1位）、金•布廷（28岁）领衔的加拿大（第3位）也是不容小觑的对手。 在男子500米比赛中，黄大宪（23岁•江原道厅）、李俊瑞（22岁•韩国体育大学）将时隔28年再次挑战金牌。在该大赛1500米比赛中获得金牌的黄大宪4年前在平昌获得银牌，在500米比赛中也显示出了强大的实力。

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