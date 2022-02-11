日本外交文件显示：“1953年使韩日会谈破裂的‘久保田妄言’，是利用韩美关系裂痕的意图性战略”. February. 11, 2022 07:34. by 李素妍记者 always99@donga.com. 经确认，导致1953年第三次韩日会谈破裂的所谓“久保田妄言”，是日本政府利用韩美关系裂痕的意图性战略。 据东北亚历史财团最近编集日本外交文件出版的《韩日会谈日本外交文件详细目录集》显示，1953年6月21日，日本代表团团长久保田贯一郎制定了内容为“应故意推迟第三次韩日会谈”的《韩日会谈无期限休会案》。实际上，在文件制定后的当年10月的韩日会谈中，久保田妄言“日本统治给韩国人带来了恩惠”，韩日会谈在之后的5年里一直被中断。 在长达16页的休会案文件中，久保田强调，以李承晚1953年释放巨济岛反共俘虏为契机，韩国政府处于守势。他说：“李承晚政府释放了25000名朝鲜俘虏，韩国对联合国采取了叛逆的态度。李承晚因为想成为世界孤儿的政策而受到指责，不久就会下台，”“应该重新考虑是否与即将没落的李承晚继续会谈下去。” 1953年6月18日，李承晚政府单方面释放了被关押在巨济岛俘虏收容所的反共俘虏，韩美关系陷入僵局。日本政府以此为借口制定了无限期推迟会谈的战略。 该文件是日本政府从2007年起10年间公开的约6万页韩日会谈外交文件中的一部分。2007年首次公开当时，日本政府以抹黑核心部分的方式对外提供，但经过日本市民团体的持续要求，最终追加公开了部分原件。 东北亚历史财团研究委员赵允秀（音）表示：“日本政府虽然说久保田妄言是个人主张，但通过此次文件，日本政府采取了把决裂责任推给韩国、想无限期推迟会谈的战略，”“日本政府对韩国在国际社会上所处的情况进行了缜密的分析，并彻底利用了这一点。”

한국어