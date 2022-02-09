青瓦台着手挑选韩国银行新总裁人选……意识到是“扎钉子”，可能会与下届总统磋商. February. 09, 2022 07:59. by 朴民優 minwoo@donga.com. 据悉，青瓦台已着手进行下届韩国银行总裁候选人提名工作。但是，观察人士认为，为了避免政权末期“扎钉子人事”的争议，在选出最终候选人后，拥有人事权的文在寅总统将在3月大选后与当选总统进行磋商后再提名。 据青瓦台和金融界8日透露，韩国银行总裁李柱烈的任期将于3月31日届满，青瓦台人事首席秘书室开始推荐下任总裁候选人。政府高层相关人士在与《东亚日报》的通话中表示：“人事首席秘书室正在讨论向总统推荐的候选人。虽然提名方针和时间尚未确定，但正在制作候选人推荐资料。”根据韩国银行法，韩国银行总裁只能连任一次，因此青瓦台必须寻找2018年4月连任总裁的李柱烈的继任者。 韩国银行总裁的人选，通常由青瓦台人事首席秘书室推荐20倍的人才库，由总统秘书室长主持的人事推荐委员会选出4、5名最终候选人后，再经过民政首席秘书室的检验。如果总统在最终候选人中指定一名为下任总裁候选人，将经过国会人事听证会再任命。 考虑到国会听证会的日程等，文在寅总统必须在3月初之前完成候选人提名程序。前总统朴槿惠和文在寅分别于2014年3月3日和2018年3月2日提名李柱烈。如果人选被推迟，需要应对世界各国的紧缩动向和通货膨胀等的货币当局首长就会出现空缺，令人担忧。 但是，如果在大选前指定下任总裁候选人，那么“扎钉子”人事争议将会扩大。政府相关人士表示：“考虑到韩国银行的独立性，没有必要从政治上考虑提名时间，但在大选即将到来之际，青瓦台处于最慎重的氛围。” 因此，韩国银行内外普遍认为，文在寅将在３月9日大选后，通过与当选总统的磋商进行提名。很多人预测，最终候选人群也将包括中立的韩国银行内外人士，以及参与朝野大选候选人阵营的经济专家。目前有望成为下任总裁的候选人有韩国银行副总裁李承宪、国际货币基金组织负责亚太事务的局长李昌龙、首尔大学经济学部教授金素英（音，国民力量党总统候选人尹锡悦竞选团队）、汉阳大学经济学部教授河俊京（音，共同民主党总统候选人李在明竞选团队）等。

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