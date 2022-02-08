经济实力和军事实力. February. 08, 2022 07:55. . 在写有关“汉尼拔”的文章时，作者开始调查迦太基遗址。位于突尼斯的古迦太基市虽然是非常想去看的遗址，但不知道是否有朝一日能去。虽然很难用现在的样子去推测过去的电影，但是从学者推测的复原图来看，会发现非常壮观的场面。 虽然是防御用军事设计，但从外形上看，有比高级游艇停机坪更漂亮的港口和建在山坡上的多层别墅。虽然没有看到内部，但从在罗马城市看到的内部结构来看，与现代高级别墅相比毫不逊色。 如果在此处安装电气设施、床和家具，即使现在再现，也将被视为拥有一级度假村的美丽城市。蒂沃利、庞贝、以弗所、佩加蒙、罗马的古代城市遗址成为了著名的旅游胜地。但是，在迦太基市建成时，罗马不是大理石的城市，而是用木头建造的二层楼房到处都是的不起眼的城市。我们眼中的古罗马城市的鼻祖是迦太基。 在经济力、技术力、进取性、行政力等所有方面，迦太基都比罗马高出很多。只有一样，不，两样有所不及，那就是对待军队和军人的市民精神。因此，迦太基把积累的一切转让给了罗马，并最终灭亡。 有些人这样说。“现代战争是经济实力之战。”话没错。但是，国内生产总值（GDP）这一数字并不能直接决定战斗力和战争的胜负。如果真是这样，那是卡牌游戏，还是战争。 与6•25战争时期相比，韩国经济和军队方面取得了飞跃性的发展。现在绝对不是弱小国家了。但是在战略标准上，我国因地形、国际形势等几个因素存在严重的弱点。即使是小小的失误，也会在短期内受到致命的损害。 在军事政权时代，国防曾被误用于威胁国民。但不能因此而忽视对国防的警戒。只有经济实力和强大的精神联系在一起，才能成为军事力量。

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