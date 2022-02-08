只有高危人群才能得到“居家治疗支援”，轻症则“自助治疗”. February. 08, 2022 07:55. by 刘根亨记者•金素英记者 noel@donga.com,ksy@donga.com. 从10日开始，新型冠状病毒肺炎（COVID-19）居家治疗者中，只有高危人群才能接受防疫当局的管理。60岁以上的高龄层和得到口服治疗剂处方的50多岁基础疾病患者是“集中管理群”。其余未满60岁的无症状、轻症在家患者要自行管理自己的健康状态。 7日，政府在文在寅总统的主持下召开了中央灾难安全对策本部会议，确定了上述内容的《奥密克戎变异毒株应对防疫、医疗体系应对方案》。根据此次方案，到目前为止，以所有居家治疗者为对象进行的有线健康监测将从10日开始只在集中管理群实行。氧气饱和度测定仪、体温计、退烧药等居家治疗套装也将从7日开始只提供给他们。 相反，普通患者要呆在家里，自行检查健康状况。如果出现新冠病毒肺炎症状，需要诊疗的话，将在社区医院或咨询中心接受非面对面的诊疗。这与日本的“居家疗养”体系相似。低危险群除了被赋予隔离义务外，实际上与接受流感治疗相似。 随着居家接受治疗的人大幅增加，此次方案被引入。随着需要管理的患者增加到政府控制范围以上，决定将原先进行监控或分配居家治疗套装的保健所人力重新安排到以高危人群为主的防疫业务上。 奥密克戎变异毒株的流行正在进入难以控制的局面。以7日0时为准，新增确诊患者为3.5286万人，连续三天接近4万人。新冠病毒确诊患者中奥密克戎的检出率也上升到了92.1%。疾病管理厅厅长郑银敬解释说：“2月末每日确诊患者可能会增加到13万~17万名”，“如果确诊患者规模在短期内激增，危重症患者人数可能会增加，对医疗应对造成负担。”疾病厅危机应对分析官李相元（音）表示：“虽然存在多种变数，但2月末有可能达到顶点。” 当天时隔6个月主持中央灾难安全对策本部会议的文总统强调称：“这次是走向日常恢复的最后关头”，“虽然紧张程度很高，但没有必要过于害怕。”文总统还叮嘱表示，“请做好应对准备，避免像外国一样因确诊患者剧增而导致社会必备功能瘫痪。” 另一方面，郑厅长当天在国会保健福利委员会上，就有人指出的在3月9日的大选中确诊患者投票有限这一点，她表示：“正在讨论尽量减少传染力，守护参政权的方案。”国务总理金富谦解释说：“将通过15日的相关部长会议，最终决定确诊患者投票方案。”

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