“烹饪机器人”代替“炊事兵”……在军队训练所十分活跃. February. 08, 2022 07:56. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韩国国防部7日公开了与产业通商资源部共同投入忠南论山陆军训练所的“烹饪机器人”试用现场。从去年11月开始，设置在陆军训练所28团食堂的烹饪机器人被用于油炸、炒菜、做汤和做饭等4种工作。 该餐厅24名厨师每天负责3000人的一日三餐。由于反复进行大规模炊事等高强度作业，炊事兵不得不暴露在烧伤、筋骨系统疾病等受伤的危险中。当天公开的画面中，在炊事兵将油炸食品材料装入桶中后，烹饪机器人将其搅匀后放入油中，按照规定的时间进行油炸，然后自动放入传送带。这减轻了炊事兵们在热锅前大汗淋漓的辛苦。 炒菜也由机器人来代替。只要把炒菜材料放入桶中，机械臂形态的烹饪机器人就会承担搅拌的工作。洗米的过程也被自动化设备所代替。高速清洗出来的大米和适量的水自动计算匹配后装入锅中。军方表示，如果用机器人代替单纯的反复烹饪作业，可以减少炊事兵的业务，减少烹饪过程中的失误，提供优质的食谱。国防部长官徐旭和产业通商资源部长官文承旭当天来到现场，与训练兵一起品尝了烹饪机器人制作的供餐。 军方计划以试运营结果为基础，研究在多个部队的军人供餐设施中使用机器人的方案。军方相关人士表示：“这是首次投入前所未有的设备，所以还没有完全优化到烹饪现场，”“今后将研究在小规模厨场等每个烹饪设施投入合适的机器人设备的方案。”

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