中国令安理会失去力气，如果现在不勒紧朝鲜，反而会遭受损失. February. 07, 2022 07:55. . 为应对朝鲜发射中程弹道导弹的挑衅，联合国安理会4日召开会议，但未能拿出任何结果就宣告结束。这是因为，虽然这是安理会今年以来第三次针对朝鲜接连发射导弹挑衅举行会议，但这次需要安理会过半数理事国共同应对的要求，也遭到了掌握否决权的中国和俄罗斯的反对。中国方面不仅没有谴责朝鲜的挑衅，反而向美国主张“要表现出接受朝鲜担忧事项的政策和行动”。 在此次安理会会议上，讨论了射程达5000公里的洲际弹道导弹挑衅问题，因此也不无期待认为此次与之前两次短程导弹不同。2017年朝鲜进行大量核、导弹挑衅时，安理会曾将朝鲜机构和团体列入对朝制裁名单，积极应对。但是，朝鲜再次进行了4年多来最高级别的挑衅，但安理会却连一张声明都没有发表。中方此次将媒体声明草案送交本国讨论，但是也很有可能不了了之。 安理会应对告吹后，包括美国在内的9个国家发表联合声明说：“安理会的沉默会使朝鲜更加大胆，认为违反决议是理所当然的，将继续威胁国际和平。”非安理会理事国的日本也参与、但韩国没有参与的这一声明，并不止于担忧。朝鲜已经开始威胁进行核试验和洲际导弹挑衅。这一切都是因为中国包庇、俄罗斯帮助、韩国袖手旁观而发生的。 被称为世界和平与安全堡垒的联合国安理会之所以失效，与美中之间的霸权竞争和美俄之间的军事对峙等国际对决局势不无关系。朝鲜也趁着这种新冷战氛围尽情地展开挑衅。但是如果现在不能阻止朝鲜的核“疾驰”，最终会成为中国的一大难题。几年前，习近平主席每次举行重大国际活动时，朝鲜都会用核、导弹挑衅在宴桌上撒灰。

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