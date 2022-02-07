用1亿人一天的饮用水制造人工雪……北京“反环境奥运会”引发争议. February. 07, 2022 07:55. by 金秀贤记者 newsoo@donga.com. 随着中国决定用人工雪进行2022年北京冬奥会的所有雪上比赛，有人担心会对环境产生负面影响。有人预测说，此次大赛的人工雪量相当于1亿人每天喝的水量，因此，赛场附近居民将出现缺水现象。中国在北京奥运会开幕式上展示小圣火，强调“环保奥运会”，但与此形成鲜明对比的现象正在发生。 美国有线电视新闻网（CNN）5日报道说，此次大会在不适合举办冬奥会的气候下进行，再加上全球变暖导致的气温上升，人工雪的制造将消耗更多的电力和水。据国际奥委会透露，本届奥运会上，为了制造人工雪，预计将消耗约4900万加仑（约1.8548亿升）。这与约1亿人每天喝的水量相似。 有分析称，在举行户外项目的地区中，大部分地区由于今年冬天严重的干旱，降雪量不足，因此对人工雪的依赖度增大。进行野外项目的张家口地区平时的年均降雪量也只有200毫米。人均可用水量不到中国平均水平的五分之一，属于干燥地区。此前彭博社曾报道说，为了填满该地区的滑雪场，需要200立方米的水，但只确保了53立方米。 中国自称实现了“环保奥运会”。在4日的开幕式上展示奥运会历史上最小的圣火的张艺谋总导演表示：“这是中国政府代替大量使用燃料的大型圣火传递的环保创意。”

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