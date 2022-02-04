社区医院新冠病毒检测第一天，1018家医院中只有207家可检测. February. 04, 2022 07:47. by 李知云记者、柳根亨记者 easy@donga.com,noel@donga.com. 3日，要求在社区医院接受新冠病毒检查和诊疗的“奥密克戎变异应对体系”在全国启动。这是为了减少每天确诊人数超过2万人所产生的医疗负担而采取的措施。但是，从实行第一天开始，可检查的医疗机构数量远远落后于政府宣布的数字，而且各医院的检查费用也不同，混乱很大。 据防疫当局3日透露，向大韩医生协会表明参与新冠病毒诊疗意向的社区医院（呼吸道诊疗指定医疗机构）有1018家。防疫当局预告，其中343处将从3日起立即进行新冠病毒检查。但当天实际进行检查的地方只有207处。防疫当局相关人士解释说：“春节长假后，普通患者的诊疗需求增加，再加上长假，快速抗原检查套装的配送也被推迟。” 可诊疗新冠感染的社区医院名单公告也被推迟。直到当天上午11点，名单才上传到健康保险审查评价院网站。到处都出现了“在我们地区能接受新冠诊疗的医院在哪里”的不满。防疫当局认为，到下周为止，申请参与新冠诊疗的所有医院都可以进行检查。另外，被指定为“呼吸道专门诊所”并提前公开名单的391家医院当天开始了新冠病毒检查。 也有不少市民因事先不知道新冠防疫体系变动而白跑一趟。从当天起，未满60岁的人即使到筛选诊疗所也不能立即接受基因扩增（PCR）检查。在医院和诊所进行快速抗原检查时，要求支付5000韩元诊疗费也是当天首次实行，患者与医疗团队之间处处出现了矛盾。 此外，截至3日零时，一日新增确诊患者为22907人，创下了历史最高纪录。这是连续三天刷新纪录。对此，防疫当局可能会再次延长即将在6日结束的“人员限制6人，时间限制晚上9点”的现行保持社交距离举措。新的保持社交距离守则将在4日的中央灾难安全对策本部会议之后最终决定。

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