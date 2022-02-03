最早的女性裸体自画像. February. 03, 2022 07:45. . 图为，一名看似孕妇的女性正赤身裸体摆出造型。臀部围着白布，上身脱光，脖子上戴着南瓜项链。 虽然最近很多人都在拍摄临盆的裸体照片或裸体简介，但画这幅画的时间是20世纪初。而且画中的模特是画家自己。她到底是谁，竟画了如此大胆的自画像（Self portrait）呢？ 在女性接受专业美术教育、画裸体画都成为禁忌的时代，画裸体自画像的这位勇敢的画家是保拉•莫德索恩-贝克尔。1876年出生于德国德累斯顿，在不来梅长大的她接受个人培训，梦想成为画家。她曾在不来梅附近的沃尔普斯韦德村艺术共同体活动，1900年留学巴黎。但是第二年回来后，她与同僚画家奥托•莫德索恩结婚，并养育了他的小女儿。 1906年初，莫德索恩-贝克尔决定永远离开丈夫和艺术共同体。因为她想去巴黎专心于艺术。这幅大胆的裸体自画像是当年春天她在巴黎画的。30岁的画家用大眼睛凝视着画面外的观众。左手轻轻抓住遮住下身的布，右手放在肚子上。虽然摆出了像孕妇一样的姿势，但实际上她并没有怀孕。也许她肚子里装的是创作的种子。实际上，莫德索恩-贝克尔在这个时期也创作出了人生中最具革新性的作品。 难道是没能战胜孤独和贫困吗？1907年她又回到了丈夫身边。她很快怀孕，并于当年11月生下了女儿。喜悦也是暂时的，因生育后遗症她在19天后离开了人世。画出了最早的女性裸体自画像，留下以女性为主体视角的划时代作品的画家似乎就这样被历史遗忘了。所幸的是，以她的名字命名的美术馆于1927年在不来梅成立。这是世界上第一个纪念女画家的美术馆。美术评论家

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