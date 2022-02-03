奥密克戎感染者占据八成……“下周确诊人数为4万人”. February. 03, 2022 07:45. by 赵建熙记者、金素英记者 becom@donga.com、ksy@donga.com. 韩国新冠确诊患者首次每天超过2万人。鉴于春节长假期间（1月29日∼2月2日）的检测人数仅为平时的一半，预计实际感染者更多。考虑到“奥密克戎毒株”成为主导感染源毒株后出现“翻番”（确诊患者增加一倍）的情况，下周每天新增确诊患者有可能超过4万人。 据中央防疫对策本部统计，截至2日零时，韩国单日新增新冠确诊患者20270人。继1月26日首次日增确诊人数超过1万名后，一周内又翻了一番。 今后，确诊患者不可避免地进一步暴增。春节长假期间1日进行的新冠检测件数为356384件，仅为一周前1月25日（656404件）的一半。但在此期间，确诊患者人数从8570人增加到18343人，增加了一倍以上。诊断检测恢复平时水平的下周，确诊患者很有可能大幅增加。 这是因为奥密克戎毒株引领了韩国新冠感染。上周（1月23日∼29日）韩国奥密克戎毒株检出率为80.0%，比前一周（50.3%）剧增。另外，经确认，最近并未去过海外的6人感染了被称为“隐形奥密克戎”的奥米克龙毒株的详细系统“BA.2”型。据悉，“隐形奥密克戎”的传播力比现有的奥密克戎毒株更强。 特别是以1日为基准，确诊比率达到9.3%，是新冠疫情在韩国扩散以来的最高值。如果确诊者与检测者的比率高，就意味着隐藏在社区的感染者较多。国家水利科学研究所曾预测，到本月中旬，韩国每日确诊患者将达到7.5万人。政府为应对奥密克戎毒株导致确诊患者增加的情况，将从3日开始限制未满60岁的健康人进行基因扩增（PCR）检查。 此外，政府将于3日召开恢复日常支援委员会防疫医疗分科会议，讨论从7日开始适用的保持社交距离方案。防疫医疗分科内部很多人认为，在流行规模减弱之前，应延长“最多6人聚会，最迟营业至晚上9点”等现行限制措施。但也有人主张，考虑到奥密克戎毒株的致命率较低，应放宽对聚会人员的限制。

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