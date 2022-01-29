李-尹双方就“1月31日两人辩论-2月3日四人讨论”达成协议. January. 29, 2022 07:15. by 全主榮, 朴訓祥 aimhigh@donga.com,tigermask@donga.com. 共同民主党总统候选人李在明和国民力量党总统候选人尹锡悦将在春节长假期间的1月31日进行一对一的辩论。经历法院批准禁止播放双方电视辩论的临时处理申请等迂回曲折后，大比拼终将得以举行。双方还就原定2月3日举行两人再加国民之党总统候选人安哲秀、正义党总统候选人沈相奵等的“四方辩论”达成了协议。但由于安哲秀和沈相奵反对举行李尹两人辩论，能否实际举行尚不能确定。 28日，共同民主党和国民力量党经过心理战，就先举行双方辩论、后举行四方辩论的日程达成了协议。担任共同民主党播放辩论内容团长的朴柱民（音）议员当天下午通过声明对尹锡悦施压说：“再次确认31日参加双方辩论的意向，”“李候选人已经明确了31日参与双方辩论的意向，尹候选人也不要再附加条件，要参与4方辩论。”李在明当天会见记者时直言不讳地说：“尹候选人认为其他候选人（参与辩论）会有不利于本人的因素，他在这一方面最好作出让步，”“不管怎么包装，也不能否认到目前为止（尹候选人）回避辩论的事实，总是附加无法参加辩论的条件，所以非常遗憾。” 对此，担任国民力量党电视辩论协商团长的成一钟（音）议员发表声明说：“真心欢迎接受国民力量党提议的31日双方辩论和2月3日四方辩论提议，”“请求马上开始实务协商。”尹锡悦当天早些时候接受记者采访时表示：“希望双方能进行多次辩论，”“根据法院的判决，如果受邀在公共演播室举行（双方辩论）有困难，那么在国会会议室等向媒体敞开大门进行辩论吧。” 对于两党就双方辩论达成协议的消息，原本计划在2月3日晚进行四方辩论的国民之党和正义党立即表示反对。国民之党强调：“国民力量党和共同民主党进行双方辩论是无视法院决定宗旨的‘串通行为’。”正义党首席发言人李东荣也批评说：“两位候选人再次强行进行双边方辩论，违背并严重破坏法院的决定。”

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