本托号“春节一定要送卡塔尔行礼物”. January. 29, 2022 07:16. by 李元洪 bluesky@donga.com. 韩国连续第10次进入世界杯决赛圈的计划被推迟。 27日，在2022年卡塔尔世界杯亚洲区十强赛第7轮比赛中，韩国队以1比0战胜黎巴嫩队，积分达到17分（5胜2平）。28日，阿联酋队（UAE）队也以2比0战胜叙利亚队，积分来到9分（2胜3平2负）。 在预选赛还剩下3场比赛的情况下，A组第二名韩国队和第三名阿联酋队的积分差距维持在8分，韩国队还没有确保获得小组第二名。如果阿联酋队在剩下的3场比赛中全部全胜，而韩国队全部落败的话，两队的排名可能发生变化。但是韩国队只要在2月1日在阿联酋迪拜举行的与叙利亚队的第8场比赛中获胜，不管剩下的比赛结果如何，都将确定进入世界杯决赛圈。 叙利亚队以2平5负（积2分）的战绩排在小组最后一位。在最终预选赛中与伊拉克队（4平3负•积4分）一同未取得一胜的叙利亚队以进5球失13球的成绩创下了A组最多失球记录。叙利亚队的国际足联（FIFA）排名也仅为86位，远低于韩国队（33位）。由于韩国队与叙利亚队的战斗力差距较大，因此有预测说，韩国队将在与叙利亚队的比赛中轻松取胜。 A组第1名伊朗队主场以1比0战胜伊拉克队，7轮过后战绩为6胜1平（积19分），不论剩下的比赛结果如何，至少确保了小组第2名，在亚洲地区率先获得了卡塔尔世界杯入场券。在以A、B组进行的此次最终预选赛中，各组的前两名直接进入决赛圈。伊朗队自2014年巴西世界杯以后，已经连续3次成功进入世界杯决赛圈，这也是伊朗队历史上第6次成功进入世界杯决赛圈。 另外，在B组，日本队在主场比赛中以2比0战胜中国队。日本队积15分（5胜2负），与少赛一场的领头羊沙特队（积16分•5胜1平）仅差1分，保持了小组第2的位置。但以4比0战胜越南队的澳大利亚队积14分（4胜1平1负），正在紧追不舍。小组第一名和第三名的积分差距只有2分，因此根据一场比赛的结果，排名有可能完全发生变化。

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