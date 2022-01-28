近藤诚一：“日本佐渡矿山申遗，应通过日韩对话寻找解决方法”. January. 28, 2022 07:53. by 东京=常驻记者 金敏智 mettymom@donga.com. “（日本）不要急于解决佐渡矿山被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录的问题，而应该与韩国充分对话，寻找能够相互接受的解决方案。经历这样的过程可能会解决韩日间其他问题。” 曾担任日本文化厅长官（2010~2013年）的近藤文化外交研究所代表近藤诚一（76岁，照片）24日在接受《东亚日报》采访时承认佐渡金山的文化价值，但同时强调：“如果有人想起了过去的政治和经济问题，就不能不予以考虑。”文化厅是日本负责申报世界文化遗产的部门。 外交官出身的近藤2007年担任联合国教科文组织世界遗产委员会日本代表。日本政府将在2月1日之前决定是否推荐新潟县佐渡市佐渡金山成为世界文化遗产候选人。 近藤表示：“如果两国能倾听对方的主张，那么佐渡矿山问题完全可以解决，这样的过程非常重要，”“它还可以延伸为为解决韩日间其他问题而加强合作。”对于最终决定是否推荐佐渡金山的岸田文夫首相和在此过程中起到核心作用的外相林义正，他评价说：“既对日本文化感到自豪，又认为应该理解对方，在建立信赖关系的同时推进工作。” 但是，近藤指出：“面对3月韩国的总统选举和7月日本的参议院选举，不能排除两国部分政治势力提出强硬立场的可能性。”他说：“如果（韩日）说要和睦相处，就会受到部分强硬派低姿态的批评，所以最终会采取强硬措施，”“选举时的强硬发言成为承诺，（当选后）束缚自己的手脚，这样的事情在反复发生。” 对于完全堵塞的韩日关系的解决之道，他表示：“乘坐宇宙飞船去太空看看地球吧。从地球的历史来看，韩国和日本争斗的一切都显得微不足道。”

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