日增确诊超过1万，轻症患者对策却在原地踏步. January. 27, 2022 07:54. . 据统计，随着新冠病毒变异毒株奥密克戎迅速扩散，截至昨天零时，一日新增确诊患者为13012人，历史上首次超过1万人。本月18日日增患者为4072人，一周后翻了一番，仅一天就暴增了4400多人。防疫当局预测，到下月底，每天最多会出现12万名确诊患者。 政府决定，继昨天开始在奥密克戎患者集中的光州市、全罗南道、京畿道平泽市和安城市等4个地区启动奥密克戎应对体系后，从春节休假结束的2月3日起扩大到全国。因此，原本任何人都可以接受的基因扩增（PCR）检查仅限于高危人群，大部分人在自我检测工具或快速抗原检查中呈阳性后才能接受PCR检查。虽然奥密克戎毒株的传播力比德尔塔毒株强两三倍，但致命率（0.16%）仅为德尔塔（0.8%）的五分之一。随着流行趋势的变化，防疫目标从防止扩散转变为管理高危人群。 问题是无症状或轻症患者的暴增是显而易见的，但负责这些患者的治疗基础设施远远不够。截止到昨天，居家治疗的患者达3.7万多人，超过了全国居家治疗机构可管理的最大人数（5.8万人）的60%。预计春节长假之后，患者会暴增达到最高值以上。韩国政府14日宣布，为应对患者剧增的情况，将转变为社区医院负责患者诊断和居家治疗的体系，但两周后仍未公开参与医院的规模。难道要放弃对轻症患者的治疗吗？ 社区医院之所以不愿意参与，是因为医疗人员感染的可能性较大，而且如果负责新冠感染治疗，普通患者就不会来，在经营上会遇到困难。这是每次发生传染病危机时反复出现的问题。政府应该制定适当的补偿体系和符合奥密克戎毒株感染的管理方针，引导社区医院参与。虽然奥密克戎的致命率很低，但如果绝对患者人数剧增，危重症患者也肯定会增加。对重症患者的病床管理，也不能袖手旁观。

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