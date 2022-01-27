《街头女战士》掀起舞蹈旋风…“舞者职业，获得认可”“音乐和舞蹈，在各自领域觉醒”. January. 27, 2022 07:54. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 去年秋天，刮起了前所未有的舞蹈旋风。这是受讲述韩国著名女舞蹈演员对决的Mnet女子舞者综艺《街头女战士》（Street Woman Fighter）的影响。舞蹈热潮的中心有两位领袖。从《街头女孩斗士》开始，企划了《街头女舞者》、今年夏天的《街头男战士》的责任制作人（CP）权英赞和“为没有受到关注的舞蹈演员而出演”的舞蹈界“王姐”莫妮卡就是其主人公。24日，记者在首尔麻浦区见到了他们，并谈到了“一场风暴”。 权CP说：“《街头女战士》让大众认可了舞者这一职业。”莫妮卡也说：“以前舞蹈演员们因为没有音乐就不能跳舞的想法而不被认可。通过《街头女战士》在很大程度上得到了改善。音乐为了得到爱，舞蹈存在，更进一步来说，不管什么优先，在各自的领域都值得尊重。 在个性强的工作人员和导演之间，两人都注意到了彼此的优点。权CP选择了莫妮卡的自信，莫妮卡选择了权CP的温柔。权CP在不同的节目中与制作团队进行不同的沟通。“执导《街头女战士》的崔正南导演过去也曾执导过舞蹈节目。我尊重他们，充分听取他们的意见，并鼓励他们。导演《街头女孩斗士》的金娜妍导演是通过这个节目出道的，所以想减轻不安感，给予充分信任。” 被权CP评价为“具备实力和自信的队长”的莫妮卡以“我绝对不会输”成为了话题。莫妮卡以这种精神站在了生存节目的前列。但她也有过回避竞争的20多岁时期。莫妮卡坦白说：“如果把精力集中在胜负上，结局就会变得虚无，那时我讨厌自己拿竞争这个孩子当借口。”但是她通过《街头女战士》意识到了竞争不仅仅是获胜。她说：“如果进行正确的竞争，就能发现自己的能力，也能建立盟友。因为有了我要照顾的人。我终于明白善意的竞争了。” 今年他们也会坚守自己的位置。权CP说：“通过《街头女战士》、《街头女孩斗士》向大众宣传了舞蹈的乐趣，希望通过《街头男战士》确保全球粉丝。”莫妮卡表示：“对于很难确定特定类型的舞蹈的人，用‘个性强’来代替‘难以理解’的人越来越多。将以感恩的心为动力，与在原地不被人发现的舞者一起跳舞。”

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