IS东西：“对加拿大电池再生利用公司进行股份投资”. January. 26, 2022 07:56. by 李새샘 iamsam@donga.com. 中坚建设公司“IS东西”将正式进入电池再生利用（回收利用）市场。其战略是，通过这种方式，将电池再生利用事业发展成为ESG（环境、社会、支配结构）经营的核心事业。 IS东西公司25日表示，已确保了加拿大电池再生利用公司“Lithion”5%以上的股份。据此，公司确保了Lithion拥有技术的国内事业垄断权，并同时进军世界市场。Lithion在锂离子电池再生方面被评为拥有世界最高水平技术的公司。该公司采用了在粉碎废电池时不产生粉尘和废水的环保湿式施工法，在ESG领域也具有竞争力。 IS东西公司在2019年收购了Insunent的子公司Insunmotors，去年投资TMC（Town Mining Company）等，正在积极开展电池再生利用事业。Insunmotors是国内最大的汽车回收利用企业，拥有废电池回收、拆卸、保管等技术和专利。TMC是一家掌握了将电池生产过程中产生的废金属料再利用为电池材料的技术和专利的公司。 IS东西公司计划今后投资约3000亿韩元，在国内建设适用Lithion技术的废电池处理设施。一旦竣工，每年可处理约7500吨废电池（相当于约1.5万辆电动汽车的量）。此外，还计划增设采用Lithion湿式技术，每年可处理1.5万吨电池原材料的工厂。 IS东西公司有关负责人表示：“通过此次投资，我们具备了废电池回收、粉碎和再利用的电池再生产业价值链，确保了竞争力”，“我们将以环保新技术引领国内充电电池再生利用市场。”

한국어