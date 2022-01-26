“德国比其他同盟国更看普京脸色”……美国舆论沸腾. January. 26, 2022 07:57. by 申雅馨记者 abro@donga.com. 连日来，德国对美国和北约等正在讨论的制裁俄罗斯表现出不合作的态度，与美国之间的裂痕越来越大。 美国《华尔街日报》当地时间23日在题为《德国是还不是美国值得信赖的同盟国?》的社论中表示：“西德把俄罗斯的利益放在西方的利益之上。相比与同盟国的民主联盟，德国似乎更重视看普京总统的脸色行事。” 北约成员国爱沙尼亚要求批准德国产曲射炮向乌克兰转移，但遭到了德国的拒绝。对于美国敦促关闭连接德国和俄罗斯的天然气输油管“北溪2号”，德国也没有采取相关措施。 这是因为德国50%以上的天然气供应都依赖于俄罗斯。据德国联邦统计厅透露，上个月德国能源价格同比上涨了69%。 从整个欧盟来看，俄罗斯的天然气进口量占40%。德国马歇尔基金会研究员克里斯蒂娜·贝尔奇纳分析称，“能源问题会毁了北约同盟”。

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