从砥平里战场上得到的教训. January. 25, 2022 08:06. . 1951年1月28日，美军第二师23团所属的一个小分队出发前往位于砥平里东南部的双窟隧道附近进行侦察。在第二天的第二次侦察中，该小分队遭到中国军队的袭击，被孤立在高地。虽然美军经过殊死搏斗才艰难地将他们救出，但这场战斗无异于捅了蜂窝。当时美国政府正在考虑放弃6·25战争。虽然1月13日杜鲁门总统发表声明中止了这一讨论，但为此必须用战斗结果证明。李奇微将军认为东部战线的中共军队很脆弱，命令北上。 尚未摆脱恐惧的美军第二师在向横城方向挺进的过程中遭遇了中共军队。这场小小的战斗将在第二天发展成团规模的战斗。恰好参加6·25战争的法国大队作为先锋，23团3大队参加，占领双窟附近的高地，与中共军大军展开为期两天的激战。在这场战斗中获胜后，23团进入了地坪里，从2月13日到16日将展开改变6·25战争局势的砥坪里战役。 在过去的两天里，笔者去了双窟地区和砥平里的战迹地考察。偶然间考察团出现了由将军、领馆、副士官、士兵、随军记者出身的令人惊人组合。考察团对生存勇士进行了采访，拿着地图和战斗记录，像CSI（科考队）一样摸索战壕痕迹、子弹痕迹，在高地和山脊上行走。 发现了两个惊人的事实。当时可以找到战斗位置，复原并生动地体验。现场告诉我们，哪些地方是埋伏地点，为什么有的人活着，有的人死了，哪些部队是优秀的部队、胜利的部队。其实是不存在没有原因的结果。被夺走的高地原本是脆弱的地方。被突破的地方是因为没有做好充分的准备。随机应变的指挥其实是准备和应对的结果。世界的真理也是如此。在责怪个人、责怪集体之前，首先要了解社会的结构和世界的变化和时代的发展趋势。在战场上生存下来或者挽救别人的，都是那样的人。

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