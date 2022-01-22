最终是欠债11万亿韩元编制1月补充预算，执政党与在野党还在主张给予更多支持. January. 22, 2022 07:24. . 韩国政府昨天召开国务会议，确定了14万亿韩元规模的补充预算案。这是现政府第10次追加预算。这也是连续3年在选举之前编制补充预算。为此，政府决定增加11.3万亿韩元国债，但朝野却像增加赌注一样，竞相要求增加国债。2月中旬在国会通过时，规模很有可能会大幅扩大。 政府补充预算案的核心，是在因新冠疫情销售额减少的320万名个体户、小工商业者的基础上追加旅游、住宿行业等，分别发放300万韩元的防疫补助。虽然去年的税收高于预想，但在4月结算之前还不能动用，最终只能依靠债务。由此，今年的综合财政收支赤字为68.1万亿韩元，累计国债增至1075.7万亿韩元，且国债占国内生产总值的比率也将首次超过50%。 共同民主党立即宣布增加预算。该党总统候选人李在明昨天表示，“用下届政府的财源筹集35万亿韩元，迅速进行支援，”向在野党总统候选人们提议举行会晤。国民力量候选人尹锡烈也曾表示，“应该根据损失程度，在50万亿韩元以内提供充分的支援”，因此朝野达成一致的可能性增大。新年预算案墨水还没干就制定“1月补充预算”，这一不好的先例是朝野政治勾结形成的。 大选在即，朝野竞相“倾囊相助”的副作用已经显现。随着赤字国债发行量的增加，国债利率上升（国债价格下降），正在推高市场利率。再加上韩国银行上调基准利率、美联储提前上调利率的预测，个体户和家庭的利息负担正在迅速增大。即使再给补助，利息负担也会更快地增加。随着贷款利息负担的增加，房地产市场的全租减少，月租交易比重正在剧增。政府的支出增加会助长消费者物价的上升，给百姓的生活带来压力。 更何况，去年触发政界补充预算要求的60万亿韩元超额税收中，都是房价上涨近半、惩罚性课税导致的转让所得税、综合房地产税等房地产税收暂时增加。在“交易悬崖”来临的今年，相关税收急剧减少，财政状况出现了恶化的征兆。如果还剩下最起码的合理判断力，朝野两党就应该在国会补充预算审议过程中克制过度增额，减少不必要的预算支出，表现出减少未来一代负担的诚意。

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