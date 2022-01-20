成为神话般人物的悲情情侣. January. 20, 2022 08:05. . 意大利画家阿梅代奥•莫迪利亚尼以长脖子、没有眼睛的女人画作而闻名。这幅肖像画中的女人也有着特别长的脸和脖子。斜坐在木椅上的模特是他的妻子珍妮•赫布特尼。难道是因为没有眼珠的蓝眼睛？不知为何显得无精打采和忧郁。画家为什么把妻子画成这样呢？ 1906年，意大利出生的莫迪利亚尼来到巴黎。虽然作品多到每天能画100幅素描，但到1917年为止几乎没有卖过作品，因此大多数他很贫穷。追求波西米亚生活的他故意演绎了酗酒吸毒的形象。这可能是为了隐藏从小就患有的结核病。由于健康恶化，身体上的痛苦越严重，就越依赖酒和药物。但是因为长得帅，在女性中很有人气，和很多女性发生了绯闻。 莫迪利亚尼在1917年春天遇见了真正的爱情。33岁的画家遇见了19岁的美术学生赫布特尼，并坠入了爱河。保守的资本家赫布特尼的父母反对两人结婚，但女儿选择了爱情。1918年春天，两人前往温暖的尼斯。虽然作品依然卖不出去，但是在当年11月两人迎来了第一个女儿。在尼斯画的这幅肖像画中，妻子的小腹有点凸出，因此可能是怀孕初期。虽然选择了爱情，但贫困的现实太残酷了。这反映了孕妇妻子的疲劳和无能家长的忧郁。 1920年1月24日，36岁的莫迪利亚尼死于结核性脑膜炎。丈夫死后的第二天，赫布特尼就自己从娘家5楼的窗户跳了出去。肚子里怀着八个月大的第二个孩子。这是连死亡都无法分开的残酷的爱情。一生饱受贫穷和疾病的折磨，最终悲剧性地死去的莫迪利亚尼直到死后才名声大噪。这对悲情的情侣后来成为仅次于文森特•梵高的神话般的人物。美术评论家

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