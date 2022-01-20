美国将朝鲜发射定性为“攻击行为”，予以强力应对. January. 20, 2022 08:05. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国拜登政府将朝鲜持续的导弹挑衅定性为“攻击”行为，暗示将采取强硬措施。时隔10天，美国在联合国安理会再度召集了有关朝鲜导弹的会议。 美国常驻联合国代表琳达·托马斯·格林菲尔德当地时间18日在与《华盛顿邮报》的视频谈话中强调，“我们将继续加大对朝鲜的压力，”“他们的攻击违反了安理会决议。”美国国防部发言人约翰·科比在当天的记者会上，就“是否贬低了朝鲜的发射试验”的提问回答说：“我们非常认真地看待这一问题。没有任何贬低。” 据外交消息人士和“美国之音”广播报道，美国当天就朝鲜发射导弹一事，要求安理会20日下午召开紧急会议。英国、法国、爱尔兰、阿尔巴尼亚、墨西哥也参与其中。 进入新年以来，朝鲜共进行了4次导弹发射试验。本月5日和11日发射了其称为“高超音速导弹”的弹道导弹，14日和17日也继续进行了发射。此前，联合国安理会10日召开应对朝鲜发射导弹的会议。会议之前，美国、英国、法国等6国常驻联合国代表曾聚在一起发表了谴责朝鲜的声明。 朝鲜发射高超音速导弹后，美国把5名朝鲜国防科学院成员列为单独制裁对象，并将于20日决定是否列入安理会制裁对象。美国已向联合国提交了将这5人追加列入安理会制裁名单的提案。当地时间20日下午3时，包括中国和俄罗斯在内的15个安理会理事国中，如果没有国家表示反对，他们将被列入安理会制裁对象。

한국어