阿联酋石油设施遭袭……国际油价创7年来新高. January. 20, 2022 08:06. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 国际油价飙升至7年零3个月以来的最高水平。据分析，这是因为也门反政府武装攻击主要产油国阿联酋石油设施等，导致供给受阻的可能性增大。 当地时间18日，美国纽约商业交易所的2月份西部得克萨斯产原油比前一日上涨1.9%（1.61美元），以每桶85.43美元收盘。这是自2014年10月以来的最高水平。与去年底相比，油价暴涨了13.6%（10.22美元）。 由于冬季取暖需求、经济恢复趋势等原因，原油需求持续上升，但随着供给不足的忧虑增大，油价正在上涨。俄罗斯和乌克兰的军事紧张局势加剧了俄罗斯产原油供应的不安。此外，也门反政府武装对阿联酋石油设施的攻击也加剧了供给受阻的忧虑。 全球投资银行高盛预测，到今年夏天为止，经合组织会员国的石油库存将降至2000年以来的最低水平。据路透社报道，石油输出国组织（欧佩克）相关人士表示：“油价的上升势头今后几个月可能会持续下去，每桶可能会超过100美元。” 产业通商资源部当天与主要炼油企业等召开了“石油市场盘点会议”，盘点了最近国际油价上涨趋势带来的国内供需情况。 随着油价持续走高，对能源引起的通货膨胀的担忧正在加大。去年12月液化天然气现货进口价格为每吨892.03美元，与1年前（358.45美元）相比暴涨了148.9%。而且，政府计划在今年4月和10月分两次上调电费。

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