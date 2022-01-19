美国媒体：“每5名美国人中就有1人感染新冠病毒”. January. 19, 2022 07:47. by 纽约=常驻记者 柳在东、金秀贤记者 jarrett@donga.com、ksh@donga.com. 据调查，每5名美国人中就有1人患上或曾经患有新冠感染症。但是，随着确诊患者的增加势头有所放缓，有人期待奥密克戎毒株的扩散已达到顶点。相反，日本再次进入了“奥密克戎严寒期”。中国就北京一名奥密克戎确诊患者的感染途径战战兢兢。 一直统计新冠感染人数的美国约翰斯霍普金斯大学当地时间17日表示，美国累计确诊患者达6640.5万多人。即全球性大流行两年间，美国3.3189亿人口中有20%感染了新冠病毒。 但近来美国确诊患者增势有所放缓。据当天《纽约时报》的自行统计，截至前一天，美国一周平均日增确诊患者为80.1903万人。虽然比奥密克戎正式扩散前的一个月前多7倍左右，但从13日开始的4天里，日增确诊患者维持在80万人左右。 被称为奥密克戎毒株初期扩散发源地的纽约州，一周平均每10万人的日增确诊患者，从9日的381.7人下降到16日的250.6人。纽约州州长凯西·霍科尔表示：“新冠病毒的云彩正在离开。” 在确诊患者呈减少趋势的英国，也有观点认为大流行可能结束。世界卫生组织新冠疫情特使大卫·纳瓦罗表示：“隧道尽头，曙光在望”，“要防范其他变异毒株的出现和奥密克戎变异的剧增。” 截至17日，日本连续4天每天确诊患者超过2万人，东京等11个地方自治团体决定从21日开始发布为期3周的重点措施，这是仅次于紧急事态的第二级强有力的措施。法国当天住院患者为25775名，时隔13个月超过25000人。 中国表示，15日发生的北京首例奥密克戎确诊患者可能是通过国际邮件感染的。北京市疾病预防控制中心副主任庞星火表示：“从在加拿大（向确诊患者）邮寄的邮件采集标本并检测后，检测出了奥密克戎毒株”，“不能排除确诊患者是从触摸过的邮件中感染的可能性。” 此外，新冠病毒疫苗制造商莫德纳表示，最早将于明年秋天推出同时预防新冠病毒和流感病毒的“结合疫苗”。

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