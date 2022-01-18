得益于韩流热潮…1.6亿美元 去年辛奇出口创历史最大规模. January. 18, 2022 07:51. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 去年辛奇（韩国泡菜）的出口同比增长超过10%，创下历史最大规模。辛奇进口却减少，时隔12年出现贸易顺差。据分析，韩流热潮已经蔓延到了辛奇。 17日据韩国关税厅透露，去年辛奇的出口额为1.5992亿美元（约1907亿元），与一年前相比增长了10.7%，连续两年刷新历史最大出口额。辛奇出口额与新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情扩散第一年的2020年相比激增37.6%，刷新8年以来的最高值。从各国及地区来看，面向日本的辛奇出口额为8012万美元，占总出口额的50.1%。其后依次为美国（2825万美元）、中国香港（772万美元）、中国台湾（691万美元）等。 关税厅相关人士解释说：“韩流热潮和新冠疫情带动了辛奇的出口增长势头。”对韩国的关注从最初的K-Pop、K-Contents，蔓延到了典型的韩国饮食辛奇。另外，自新冠疫情扩散后，在海外辛奇被视为提高免疫力的保健食品，这也对拉动人气产生了影响。 相反，辛奇进口额共计1.4074亿美元，同比减少了7.7%。这是自2014年（-11.1%）以来的最大减幅。出口增加，进口减少，取得了1918亿美元的辛奇贸易顺差。辛奇的年贸易收支顺差，是自2009年（2305亿美元）以来的第一次。据分析，辛奇进口减少是所谓的‘中国产赤裸泡菜’事件产生了很大的影响。去年3月，在中国的一家泡菜工厂内，男性赤裸上身进入装白菜的桶中，不卫生腌白菜的视频在网上扩散，引起了很大的争议。国内进口的泡菜中大多来自中国。

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