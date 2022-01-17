70多岁老将斯普林斯汀去年收入7000亿韩元，“流行歌星第一名”. January. 17, 2022 08:34. by 金秀贤记者 newsoo@donga.com. 美国摇滚传奇人物“老板”布鲁斯•斯普林斯汀（73岁•照片）在2021年成为全世界流行歌手中最会赚钱的歌手。 美国音乐杂志《滚石》14日（当地时间）公开了去年收入最高的10名流行歌手。占据第一位的斯普林斯汀去年的收入约为5.9亿美元（约7080亿韩元）。 70多岁的老将斯普林斯汀能够超越现役流行歌手占据第一位的秘诀是“歌曲版权销售”。去年12月，斯普林斯汀将自己全部歌曲的版权转让给了索尼音乐。据悉，合同金额为5.5亿美元（约6545亿韩元）。 此次统计的收入前10名中有6人也是通过版权销售获得巨大收入的人物。保罗•西蒙（第3位•2.6亿美元）、瑞恩•泰德（第5位•2亿美元）、呛辣红椒合唱（第6位•1.45亿美元）等歌手也将自己歌曲的版权全部转让给了大型唱片公司或音乐著作权投资企业。 以事业或唱片销售代替著作权销售登上榜单的歌手只有Jay Z（第2位•4.7亿美元）、将法律名称改为“Ye”的坎耶•韦斯特（第4位•2.5亿美元）、泰勒•斯威夫特（第10位•8000万美元）等3人。 《滚石》杂志介绍说，由于新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情大流行，歌手们登台的机会消失，而随着著作权销售的活跃，出现了这种现象。媒体评价说：“令人惊讶的是，战胜全球性大流行病（pandemic-proof）的职业是‘摇滚明星’。”

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