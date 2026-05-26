最近MZ文化多在佛祖手中

在首尔钟路区曹溪寺附近上班的公司职员权某（32岁）下班后在曹溪寺上佛教大学的课，还连练三年参加灯会。但他并不是佛教信徒。权某24日在接受电话采访时表示：“我喜欢只要感兴趣就来看、轻松体验的佛教开放氛围。灯会被介绍为‘在韩国一定要去的庆典’，因此有很多外国人前来参加。在今年的灯会上，机器狗搬运灯笼等更有趣的要素也很多。”以年轻一代为中心，将佛教视为一种文化或生活方式的氛围正在扩散。虽然对信仰本身的关心也不少，但很多人认为这是“冥想、休息、内容”的语言。最近，“取法名”或“探访寺庙饮食”等体验佛教的方式也变得多种多样。● “佛祖是清醒的心理学家”这种氛围在出版市场上尤为明显。今年上半年（1月1日-5月14日）网上书店YES24的自我开发领域排名中，《按照佛祖的话生活》（威尔玛）占据第一位就是代表性的事例。作者托尼·费尔南多教授在新西兰奥克兰大学担任心理医学教授20年，切身感受到了现有治疗的局限性，并积极利用佛祖的教诲和冥想进行临床治疗。他还经历过4次从几天到几个月的“临时出家”。费尔南多从日常心灵管理和自我反省的领域解释了佛祖，而不是宗教层面。他在书中解释说：“我认为佛祖是历史上最清晰的心理学家。2600年前佛祖处理压力的方式与今天医生诊断和治疗疾病的方式相似。”佛教相关书籍的人气不分领域。随着以禅斋大师、贞观大师等名家为中心的寺庙饮食受到关注，佛教料理书的销售量今年上半年比去年同期增至约9倍。在小说领域，赫尔曼·黑塞的《悉达多》的人气引人注目。最近3年（2023-2025年）连续呈现销售增长趋势，今年上半年的销量也同比增加138%。● “起法名”游戏里还有“佛祖生日咖啡厅”“觉光”。这是记者在24日佛诞节当天在某网站上输入生日后得出的法名。意为“以觉悟之光前进的修行者”。法名是出家僧人或举行授戒仪式的在家佛者获得的名字，但在网上虚拟起名的“我的法名”活动很受欢迎。以当天为基准，共有555个回帖，包括“定华”“慈性”“慧德”等共享新获得的法名和释义的内容。同一天，“佛诞咖啡屋”在首尔市东大门区莲花寺开业。这是着眼于偶像生日粉丝团租用咖啡厅举办的“生日咖啡厅”文化的活动，今年已经持续3年。内部设有戴着王冠的佛祖人形立牌和生日桌，墙面上布满了佛祖海报等。像这样，对于MZ一代（千禧一代+Z世代）来说，佛教似乎被认为是日常生活中享受的文化。据大韩佛教曹溪宗透露，上个月举行的首尔国际佛教博览会的约25万名访客中81.7%是MZ一代。曹溪宗认为，这种趋势与佛教的“方便”精神相吻合。曹溪宗宣传组组长金秋妍（音）说：“佛教有根据对方的理解和情况传授教诲的‘方便行事’概念。元晓大师也为了向大众宣传当时以贵族为中心的佛教，通过唱歌和跳舞等熟悉的方式接近佛教。佛教没有必要只以严肃沉重的方式传播。我认为，通过生活方式和文化体验佛教的趋势也值得肯定。”金素敏记者 somin@donga.com