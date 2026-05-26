“艺术体操精灵”申秀智：“表演转体开球之后，我成了体育艺人”



“艺术体操精灵”申秀智（35岁）在2008年北京奥运会时，成为首位凭自身实力晋级决赛的亚洲选手。2010年广州亚运会上，她在脚踝韧带受伤的情况下仍与后辈们一起出战团体赛，获得第四名，距离铜牌仅差0.1分。虽未在主要国际大赛中摘得奖牌，但自申秀智出现后，韩国艺术体操开始为人们所熟知。



申秀智引发全民热议是在2011年退役之后。2013年，她作为职业棒球斗山队主场比赛的开球嘉宾登上投手丘，当时她所展示的360度旋转开球成为巨大话题。申秀智说：“为琢磨出符合体操运动员身份的开球，我把自己擅长的后转体动作加以变化，做了一个向前旋转的转体动作后投出了球。”这次开球被评为史上最佳，甚至被介绍到了美国职业棒球大联盟（MLB）。



从那天起，电视台开始找上门来。形象阳光健康的申秀智出演各种体育综艺节目，逐渐站稳了广播电视人的脚跟。这便是体育艺人申秀智的开端。



这一切并非只是偶然。运动员时期，她一旦专注于某件事，就会拼命努力。开球也是如此。听说自己被定为开球嘉宾后，她便独自开始练习投球，每天投150个，两天共投了300个。她投出的球之所以能接近好球带，正是出于这个原因。



此后，申秀智接连涉足保龄球、射箭、摔跤、冰球乃至棒球等众多项目。打保龄球时，她一天三顿都在保龄球馆吃，刻苦训练，甚至拿到了职业资格证。



最近几年她集中投入的是高尔夫。退役后，申秀智像普通人一样经历了诸多波折。听到“去开阔的空间活动会有帮助”后，她拿起了高尔夫球杆。



如同当初练习艺术体操和保龄球那样，她练高尔夫也很拼命。有一天光一号木就打了1000个球。不到一年她打出单差点，第二年打出平标准杆成绩，第三年更是交出低于标准杆2杆的成绩。申秀智说：“三年里一天都没落下练习场。我喜欢打中球时的手感和快感。平时一直压抑地生活，用一号木把球砰地打出去的时候，心里顿时畅快了。”



如今她每周仍会去健身房五六次。申秀智说：“想法一多就睡不着。那种时候能做的只有运动。让身体‘遭遭罪’，才能睡个好觉。”最近，她开始对匹克球产生兴趣。



忙碌之余，她还担任大韩体育会宣传媒体委员和大田市体操协会副会长，并参加面向潜力新秀的训练营。近期，她发挥运动员时期的经验，开始了压力袜的生产与销售事业。申秀智笑着说：“我身体健康，想做的事情很多。虽然看起来最难，但还是想在更晚之前组建家庭。”

