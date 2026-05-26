三星电子和SK海力士高额绩效奖金令集团其他子公司产生剥夺感，员工自嘲“三星后者”

在半导体超级繁荣周期中，三星电子和SK海力士（SK Hynix）决定向员工支付每人最高约6、7亿韩元的年度绩效奖金，这使三星和SK其他子公司的绩效奖金制度改革成为新的“课题”。据业界25日消息，已完成今年工资谈判的三星显示器和三星电机至今仍未解决绩效奖金制度改善问题。三星显示器劳资双方决定新设“最佳业绩激励项目”，并商定在下半年（7月至12月）协商具体补偿方式。有分析认为，工会方面提出2022年取得历史级业绩却因无标准而未获额外补偿的问题，资方接受了这一要求。三星超企业工会三星显示气支部长柳河蓝表示：“将关注今年三星电子的工资谈判结果，重新讨论补偿水平。”三星电机同样决定，其超额利润绩效奖金计算方式可在经济附加值（EVA）的20%与营业利润的10%之间选择，并将在上半年（1月至6月）征集员工意见。三星电机尊重工会委员长申勋植表示：“去年底谈判开始时约2800人的工会成员如今已增至约4100人，这是公司内部要求改善绩效补偿体系的氛围增强的结果。”在三星电子之前，SK海力士已确定发放营业利润10%的绩效奖金，据悉这使SK内部剥夺感进一步加剧。在职场匿名社区Blind等平台上，将SK集团分为“高尼克斯、中间尼克斯、低尼克斯”的自嘲式等级分类法广为流传。处于超级繁荣顶点的SK海力士是最高等级，乘着人工智能东风的SK电讯、SK Square等属于“中间尼克斯”，出现亏损的SK On、SKC等则被称为“低尼克斯”。三星方面也不乏类似情况，相比作为“老大哥”的三星电子，其他子公司员工常自嘲为“三星后者”。由三星电子和SK海力士引发的绩效奖金风波甚至波及中国台湾地区。据当天台湾自由时报、中时电子报等媒体报道，在传出“绩效奖金削减15%”消息的台积电（TSMC）员工中，已出现主张效仿三星电子工会举行罢工的声音。台积电计划今年进行规模达560亿美元（约合84.8万亿韩元）的设备投资。此外，被排除在本次三星电子劳资工资谈判暂定协议案赞成反对投票之外的三星电子第三工会——同行工会，决定于26日向水原地方法院提出停止投票的临时处分申请。三星电子第一工会超企业工会的2026年工资谈判暂定协议案工会成员投票率，在投票开始第四天的当天已超过86%。朴钟敏记者、李敏娥记者 blick@donga.com、omg@donga.com