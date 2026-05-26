1500韩元左右的汇率……即使是“成功费用”，但问题是平民付出的代价

随着韩元兑美元的汇率持续在1500韩元左右的高位徘徊，对副作用的担忧正在加大。这是1997年外汇危机、2008年全球金融危机时看到过的数字，因此很多韩国人在1500韩元左右的汇率中首先想到的是“经济危机”。但也有分析称，考虑到史无前例的经常收支顺差规模等，此次高汇率与以前的原因不同。总统政策室长金容范就高汇率主张：“这是经济飞跃过程中出现的成功费用。”问题是，即使金室长的主张正确，问题衙谁在承担费用。22日，在首尔外汇市场，韩元兑美元的汇率以1517.2韩元收盘，接近1520韩元线。汇率上升的因素还在等待之中。美联储新任主席沃什因国债利率和物价的急剧上涨，尽管不是其本意，不得不上调基准利率。如果基准利率上升，美元将呈现强势，韩元兑美元的汇率很有可能进一步上升。美国和伊朗战争的结束能够降低国际油价和汇率，但其可能性仍然不确定。在这种情况下，金容范室长24日在社交媒体上发表了内容为“今天的高利率、高物价、高汇率是韩国经济跃升到新层面的过程中不可避免地伴随的成功费用”的文字。意思是说，现在的高汇率是因为韩国股市暴涨后外国人抛售部分股票回收了评估差额，与过去危机时外汇不足的原因不同。现在的高汇率实际上和过去确有结构上的不同。得益于半导体出口增加等，第一季度韩国的经常收支出现历史上首次顺差。增长率在二十国集团（G20）中也居首位。随着美元的流入，汇率下降是正常的。但随着流入的美元大部分通过西学蚂蚁（投资西方股市的股民）、国民年金的海外金融投资、大企业的设备投资流出，高汇率正在持续。通过关税协商承诺的3500亿美元对美投资也给汇率带来了负担。虽然与过去的原因不同是事实，但这能否称为“成功的费用”还是个疑问。再加上高汇率、高物价的费用主要由资产少、收入没有增加的平民、弱势群体支付。汇率上涨导致的进口物价上涨首先影响到平民的餐桌和拉卡车的中小商人。与享受半导体超级循环优惠的部分企业、劳动者从体感温度开始就不同。政府现在要做的事情不是改变国民对经济指标的看法，而是最大限度地减少高汇率的冲击，扩散集中在部分地区的经济增长的温暖。