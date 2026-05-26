演变成感情之争……蔚山、平泽、釜山北甲的单一化渐行渐远

距离投票用纸上标上“辞任”的单一化最后期限——事前投票前一天（28日）还有三天，但选战激烈地区的单一化却无法实现。在共同民主党候选人金相旭和进步党候选人金钟勋之间推进单一化的蔚山市长选举中，舆论调查全面中断。在朝野政党5名候选人参加的京畿道平泽选区国会议员再选举中，共同民主党和祖国革新党的感情斗争正在激化。在釜山北甲，保守单一化的余地也越来越趋于模糊。● 蔚山市长泛执政圈单一化，因“国民力量党逆向选择”而搁浅共同民主党蔚山市长候选人金相旭25日在脸书上表示：“如果国民力量党支持势力的实际介入导致民主进步市民的意愿反映出现歪曲，为国民力量党胜利作出贡献的民主进步单一化，能接受吗? 这是要做好挨骂的心理准备的苦恼和决定。”共同民主党和进步党在23日-24日各自指定一家舆论调查公司进行的调查结果的平均值中决定单一候选人，但金相旭方面在调查第二天的24日主张立即中断舆论调查，其背景是“国民力量党支持者的逆向选择”。进步党反驳说：“应该公开金候选人方面是如何提前知道正在进行的舆论调查结果的。”该党事务总长申昌铉当天在国会召开记者会，主张“说出不提前看就无法得知的（舆论调查结果），这是严重破坏民主主义基本原则的行为。”如果确认舆论调查企业事先公布了正在进行的舆论调查结果，将受到公职选举法的处罚。相关企业解释说：“23日晚9时左右，金相旭方面询问是否有与平时不同的模式，只回答了调查协助率比平时高一些。”据悉，共同民主党提议加入防止逆向选择的条款，进行新的舆论调查，确定单一化候选人，但进步党的立场是，金相旭不管以何种形式都要承担责任。有分析认为，在距离单一化马其诺防线事前投票前一天仅剩3天之际，单一化程序陷入僵局，实际上多边构图的竞争将不可避免。● 曹国和共同民主党就“金勇南疑惑”发生感情纠纷在京畿道平泽市，祖国进步党就共同民主党候选人金勇南的“贷款企业借名运营疑惑”展开猛烈攻击，两党之间的感情斗争正在升级。曹国在当天的CBS广播《朴成泰的新闻秀》中提到了有关金勇南的疑惑，称“对首尔和岭南地区（‘让国民力量党归零’）的选举产生了非常恶劣的影响”。他表示：“解铃还须系铃人，共同民主党应该敦促金勇南辞职。”但共同民主党强调曹国革新党部分候选人是共同民主党受惩戒的前科者，展开了反击。事务总长赵承来斩钉截铁地表示：“因为招募非法党员等受到惩戒而退党或不服竞选而聚集永久禁止复党者，让他们成为候选人，这是正常的公推吗？”参加釜山北甲国会议员补缺选举的国民力量候选人朴敏植25日就与无党派候选人韩东勋实现保守单一化的可能性断然否认说：“单一化肯定没有。”韩东勋也强调：“从未施压要求单一化，不知道为什么（朴候选人）自己总是这样。最终能真正战胜共同民主党的候选人只有韩东勋。”赵东柱记者、李知云记者 djc@donga.com、easy@donga.com