厄瓜多尔28岁第一夫人8个月获大学学位引发争议

厄瓜多尔第一夫人拉维尼娅•瓦尔博内西（28岁，见图）仅用约8个月时间便取得学士学位，这一消息传出后，特惠争议不断发酵。其丈夫、厄瓜多尔总统丹尼尔•诺沃亚出面解释，但大学界和市民社会要求透明审核学位审查程序，与之针锋相对。据厄瓜多尔当地媒体25日报道，私立洛斯埃米斯费里奥斯大学13日宣布第一夫人瓦尔博内西获得社会传播学学士学位。随即，以厄瓜多尔媒体和社交媒体为中心，质疑之声四起，称“第一夫人仅用8、9个月就拿到了学士学位”。瓦尔博内西去年6月与该校签订协议后，至取得学位耗时约8个月。更有说法称实际学习时间仅为6个月。通常大学生需要完成4年学业才能获得学位，相比之下，舆论批判这是对权力阶层的特惠。对此，校方解释称，学位根据厄瓜多尔高等教育制度所允许的“专业经历认证”项目授予。第一夫人作为健康、健身领域网红、企业家及基金会运营者积累的传播实务经历被认定为学分。随着争议扩大，诺沃亚总统21日通过公开信反驳：“该学位在法律上没有任何问题，是正当的学位。对多年来帮助饱受痛苦的女性的年轻第一夫人进行猎巫是不对的。”诺沃亚总统出身厄瓜多尔最大富豪家族，第一夫人从20岁出头起便作为健康领域企业家活跃至今，拥有光鲜的网红履历。尽管总统出面解释，引发青年层公愤的特惠争议并未平息。洛斯埃米斯费里奥斯大学毕业生和学生会发表声明谴责校方。市民团体也敦促高等教育委员会和教育部分开第一夫人的学位审查过程和专业经历认定标准，并就此进行独立验证。张恩智记者 jej@donga.com