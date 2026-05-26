“像从1999款思域换到特斯拉”，加拿大海军称赞搭乘安昌浩舰体验

“感觉就像从1999款‘本田思域’换到了‘新款特斯拉’。”加拿大海军潜艇司令部所属下士杰克•迪克森近日向加拿大《环球邮报》如此描述其登上韩国最新型潜艇“岛山安昌浩舰（SS-Ⅲ）”的经历。同部队的布列塔尼•布尔乔亚少校也称赞：“韩国潜艇没有生锈，空间宽敞。”当地时间24日，《环球邮报》、加拿大广播公司等加拿大媒体纷纷报道，认为韩国潜艇优于加拿大海军现有潜艇。岛山安昌浩舰是3000吨级国产潜艇。为参加韩加海军联合协同训练，该舰作为韩国潜艇首次横渡太平洋，于23日驶入加拿大埃斯奎莫尔特海军基地。它于3月25日从韩国庆尚南道镇海军港起航，经美国关岛和夏威夷，单程航行约1.4万公里，创下韩国国产潜艇最长航行纪录。岛山安昌浩舰证明了远洋航行能力并获得加拿大海军积极评价，预计将为规模约600亿加拿大元（约合60万亿韩元）的加拿大潜艇订单争夺战增添动力。加拿大政府正在推进“加拿大巡逻潜艇项目”，计划引进最多12艘新型柴油潜艇以替代老旧潜艇。目前，韩华海洋与HD现代重工联合体建造的“KSS-Ⅲ”型和德国蒂森克虏伯海洋系统公司的“212CD型”进入最终候选。加拿大政府最早将于下月选定最终承建商。韩国政府此次全力将岛山安昌浩舰派往加拿大，正出于此因。当地专家高度评价韩华海洋能保证比蒂森克虏伯更快的交付周期。加拿大国防智库国防协会会议研究所主任凯文•巴德宁向政策专业媒体《政策》表示：“韩国计划在2032年前交付首艘潜艇，2035年前再交付4艘，之后每年追加交付舰艇。”不过，德国政府也正积极行动，为支持蒂森克虏伯获得订单，向加拿大提出了包含30年经济与产业支持的一揽子方案。安圭英记者 kyu0@donga.com