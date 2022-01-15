“强势姐姐”们的对决…拍打高尔夫球迷的心脏. January. 15, 2022 07:44. by 姜泓求 windup@donga.com. 高尔夫的季节又回来了。2022赛季美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛将通过于21日在美国佛罗里达州奥兰多举行的揭幕战“希尔顿分时度假冠军赛”拉开大长征的帷幕。在总共34场大赛中，来自全球最优秀的选手将一较高下。 最受关注的是世界排名第一的内莉•科达（24岁•美国）和排名第二的高真荣（27岁）的竞争格局。上赛季获得巡回赛4胜、拿下2020年东京奥运会金牌的科达和获得巡回赛5胜、斩获年度最佳球员奖的高真荣的两强格局有望延续到本赛季。 海外媒体也在关注。加拿大媒体TSN最近整理了新年高尔夫界的主要悬念等，并指定两位选手为最佳竞争对手。该媒体表示，请暂时忘记美国职业高尔夫（PGA）巡回赛的代表宿敌—布赖森•德尚博（29岁•美国）和布鲁克斯•科普卡（32岁•美国）。美国《高尔夫周刊》也是在今年赛季LPGA巡回赛上值得期待的5个方面中，第一个选择了两位选手的竞争。“（两人的竞争格局）拥有可以将巡回赛推广至全球范围的力量。” 仅从世界排名来看，两人的两强格局是压倒性的。排在第一位的科达（9.67分）和排在第二的高真荣（9.59分）仅相差0.08分，而排在第三位的高宝璟（5.86分）和上面两人却相差近4分。自2019年7月以后，除两名选手以外，其他选手从未登上过世界第一的位置。对此，美国高尔夫频道罗列了本赛季5个大满贯赛事能拿到多个冠军的候选人，并提到科达和高真荣或将分别拿到2个和3个大满贯赛冠军。 如果说科达的武器是一号开球木的话，那么高真荣的优势所在就是铁杆。科达上个赛季的平均发球飞行距离为275.12码（约252米），在巡回赛中排名第7位。自巡回赛出道以来，科达每个赛季的开球飞行距离都在增加。相反，高真荣在去年的果岭命中率方面占据第2位（78.77%），自如地运用铁杆。此前，高真荣在2018、2019赛季连续2年在该领域排名第一。当然，科达的果岭命中率（77.24%）也没有差很多，可以排在第5位。对此，高真荣也给予了很高的评价：“虽然是竞争格局，但因为是关系比较好的朋友，所以如果有可以学习的地方，我会多多学习。” 两位选手的出发情况各不相同。科达将参加揭幕战，而12日前往美国的高真荣计划暂时进行冬季训练。科达上个赛季也参加了揭幕战，获得第三名，并在接下来的比赛—盖布里奇LPGA锦标赛上直接捧起了赛季的第一座冠军奖杯。预计高真荣将跳过1、2月的比赛，从3月份开始参加比赛。让全球高尔夫球迷们感到快乐的两位选手之间的对决即将来临。

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