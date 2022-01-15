韩国银行将利率上调至1.25%，收紧银根…政府则表示“将追加预算14万亿韩元”，在大选前放松银根. January. 15, 2022 07:45. by 朴民優, 崔惠? minwoo@donga.com,herstory@donga.com. 韩国银行将基准利率上调至1.25%，回到了新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情之前的水平。为了应对物价上涨到3%左右和美国加快的紧缩步伐，韩国银行开始“收紧银根”。 相反，韩国政府正式编制了史上第一次的1月追加更正预算，在3月大选之前决定追加投入14万亿韩元预算，有意“放松银根”。有人指出，货币和财政政策又出现了分歧。 韩国银行14日召开金融通货委员会，将现行的年利率从1.00%上调至1.25%，上调了0.25个百分点。新冠肺炎疫情危机后降至历史最低点（0.5%）的基准利率时隔1年零10个月回到了危机前的水平。 继去年11月的金融通货委员会之后，此次韩国银行连续上调基准利率，是自2007年全球金融危机爆发以后14年来的首次。由此可见，物价水平和美国的紧缩速度非常严重。韩国银行总裁李柱烈在当天的记者恳谈会上表示：“物价上涨的压力比预想的更大、更广泛。”同时他还表示“现在的利率水平仍然很缓和”，透露出追加上调利率的意思。 宣布上调基准利率后，经济副总理兼企划财政部长官洪楠基通过政府联合新闻发布会表示：“仅限于支援小工商业者及防疫支援的一对一追加更正预算”，并表示将编制14万亿韩元规模的追加更正预算。政府计划借此向受新冠肺炎疫情余波影响而销售额减少的320万名个体户和小工商业者支付300万韩元。 这是政府首次在政府开始执行预算的1月份编制追加更正预算。很多人指出，虽然有6•25战争期间的1951年1月也曾编制追加更正预算，但很难与当时的战时情况相提并论。另外，自1992年以后，时隔30年再次在大选前编制追加更正预算。虽然政府表示，将以去年的10万亿韩元超额税收为基础编制追加更正预算，但由于在4月结算前不能使用超额税收，所以发行大规模赤字国债将不可避免。 首尔大学经济学部教授安东贤（音）表示：“对小工商业者和个体户的针对性支援应该纳入正式预算中”，“如果追加更正预算常态化，政策效果会下降，标准利率上调带来的物价稳定效果也会减半。”

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