美国：立即制裁“朝鲜导弹”“使用一切手段进行应对”. January. 14, 2022 08:01. by 华盛顿=常驻记者 文炳基、朴孝穆记者 weappon@donga.com ,tree624@donga.com. 美国总统拜登为应对朝鲜接连发射高超音速导弹，开始独自对朝鲜进行制裁。这是拜登政府上台后，首次对朝鲜开发大规模杀伤性武器和弹道导弹进行制裁。特别是，美国表示，在独自制裁的基础上，还将推进通过联合国安理会追加制裁朝鲜的方案。这距离2017年12月安理会出台最后一次制裁朝鲜的决议已有4年多时间。分析认为，美国此举是在明确表示要正式对朝鲜施压。 美国国务卿安东尼·布林肯当地时间12日发表声明称：“美国为了应对朝鲜的大规模杀伤性武器和弹道导弹，将使用一切适当的手段”，“已经指定7名（朝鲜、俄罗斯国籍）个人和1个机关（作为制裁对象）。” 此次制裁对象包括在中国和俄罗斯活动并一直为朝鲜导弹开发提供通讯装备等物品的崔明贤、沈光锡、金成勋、姜铁学、片光哲。他们是主导朝鲜导弹开发的国防科学院下属机关干部。朝鲜此次发射高超音速导弹是在国防科学院完成的。向朝鲜提供导弹固体燃料技术的吴勇浩和俄罗斯公司帕尔塞克LCC、该公司的技术理事罗曼·阿纳托利耶维奇·阿拉尔也被列入制裁对象。 美国财政部就此次制裁表示：“这是因为从2021年9月开始，朝鲜违反安理会决议，发射了6次弹道导弹。”拜登政府曾于去年12月对朝鲜国防相李英吉等实施制裁，但这次是与劳动教化所等肆意践踏人权的相关措施。 特别是，美国常驻联合国代表琳达·托马斯·格林菲尔德当天表示：“美国提议联合国制裁违反安理会决议的朝鲜发射弹道导弹”，“这是美国国务院和财政部（将朝鲜指定为制裁对象）后增加的。” 青瓦台13日没有发表正式立场。外交部和统一部表示：“这是美国政府根据本国法律采取的措施，韩国政府不应直接进行评论。”日本政府当天表示：“支持美国的立场。”

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