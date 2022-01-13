倒流的时间. January. 13, 2022 07:49. . 能比投入到自己喜欢的事情上的人更幸福吗?19世纪德国画家卡尔·施皮茨贝克在古色古香的图书馆里画下了正在读书的老人。他到底是谁，到底是什么书，那么专注地读着呢？ 作为富商的儿子出生的施皮茨贝克原本是药剂师，但继承遗产后毫不犹豫地转行成为画家。虽然没有正式学习过美术，但看着美术馆展出的大师们的作品，掌握了多种技法和样式。特别是受到英国画家威廉·霍加斯影响，他的机智讽刺画获得了很高的人气。 这幅画是他的代表作之一，画中出现了沉迷于读书的老人。一名有着严重近视的白发老人站在图书馆梯子的顶端读书。不仅是双手，腋下和腿之间也夹着书。不知道有多投入，连手帕从夹克口袋里掉下来都不知道。也许是读了有趣的小说，但书架的铭牌上写着“形而上学（Metaphysics）”。他迷上了古典哲学书。画有普雷斯科画的图书馆天花板和装饰性的书架都是洛可可时代流行的。这名男子穿的黑色短裤也是18世纪贵族们喜欢穿的，非常不合时宜。画家将画名命名为“嗜书”，之后改为“书虫”。意思是说，这不是特定职业人士，而是喜欢读书的上流层知识分子的肖像。画面左下方象征外部世界的地球仪，积满了灰尘。 这幅画绘制于“1848年革命”发生两年之后。当时正是希望变化的革命势力和想要维持既得权的保守主义者发生冲突的时期。画中的老人对外面的世界毫不关心，只在陈旧的知识中寻找安全感和幸福感。他的时间是倒流的。画家画了这幅讽刺画，意在嘲弄囚禁在昔日拒绝变化的人。

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