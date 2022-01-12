普京出面管束前苏联国家：“周边国家不能发生色彩革命”. January. 12, 2022 07:52. by 金秀贤记者 newsoo@donga.com. 最近不断扩大对前苏联国家影响力的俄罗斯总统普京（照片）表示，不会容忍周边国家发生“颜色革命”。颜色革命是指格鲁吉亚（玫瑰革命，2003年）、乌克兰（橙色革命，2004年）、吉尔吉斯斯坦（郁金香革命，2005年）、亚美尼亚（天鹅绒革命，2018年）等苏联独立国家因反政府示威而推翻亲俄政权的事件。这一名称源于象征各国的花和颜色，俄罗斯一直主张西方在背后主导了相关事态。 据路透社报道，普京10日在俄罗斯于2002年与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、亚美尼亚等5个国家组成的集体安全条约组织（集安组织）视频会议上，赞扬由俄军主导的集安组织联军最近为哈萨克斯坦镇压反政府示威作出了贡献。他再次强调：“我们从外部势力手中守护了哈萨克斯坦。我们不会允许内部的颜色革命。”他还主张：“哈萨克斯坦事件不会是外部势力试图介入集安组织内部问题的最后一次尝试。派出集安组织联军明确表明，我们不会容忍搞乱门自己家的情况。” 普京当天的讲话是2日哈萨克斯坦爆发反政府示威后首次提及这一问题。分析认为，这意味着今后将积极介入邻国的反政府示威，维持俄罗斯的影响力，切断反俄政权的立足之地。 中国表示，虽然也支持在中亚加大步伐的俄罗斯，但也要承认中国的作用。据新华社报道，中国外交部长王毅10日与俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫通话时表示：“为防止外部势力干涉中亚内政，两国应进行合作。”

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