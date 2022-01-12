韩裔美国作家车学庆去世40年后再次得到关注. January. 12, 2022 07:51. by 金民 kimmin@donga.com. 车学庆（1951~1982年）的讣告在她去世40年后被刊登在美国《纽约时报》（NYT）上。车学庆通过以兼备实验性且前卫的文体描写韩裔美国人这一少数人的身份认同感的著作《Dictee》等给后被亚裔艺术家产生了很大的影响。《纽约时报》10日（当地时间）通过第18版讣告版的“被忽视的人物”系列，再次审视了车学庆的生平和艺术活动。该栏目介绍了生前应该受到充分关注，但却没能做到这一点的人物，同时还通过该版面介绍了柳宽顺烈士和首次提供慰安妇受害者证词的金鹤淳奶奶的讣告。 车学庆1951年出生于釜山，11岁时移居美国。在加州大学伯克利分校专攻艺术和比较文学，在法国学习电影理论等的她在著书、电影、照片、行为艺术等多个领域留下了很多作品。以小说《Pachinko》等而闻名的韩裔作家李敏珍（54岁）回忆说，车学庆是第一个以韩裔美国人的生活为主题讲故事的艺术家，自己也受到了很大的影响。 具有法语口述之意的她的代表作《Dictee》讲述了作家本人、柳宽顺烈士、圣女贞德、中国满洲出身经过中国、韩国移居美国的作家的母亲等的故事。虽然是用英语写的，但是韩语和法语也没有翻译混合在一起。1993年，纽约惠特尼美术馆举办了她的回顾展。《Dictee》在1995年和2001年两次再出版。 车学庆在《Dictee》首次出版两个月后的1982年11月被纽约的一名建筑物管理人杀害。犯人逃到南部佛罗里达州后再次杀人，之后被抓获。1987年该犯人被判终身监禁，至今仍在服刑。

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