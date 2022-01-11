是没有意义的牺牲吗?. January. 11, 2022 08:13. . 珍珠港空袭发生后的1941年12月10日，从菲律宾克拉克空军基地出动的一架B-17战斗机袭击了日本海军舰队。据日军“击落王”坂井三郎的证言，当时他在天上护卫舰队，突然看到了3道波浪。 这是美军在太平洋战线对日本舰队的首次空袭。该轰炸机的飞行员是美国陆军大尉科林·凯利。虽然“零式”战斗机编队护卫着舰队，但他大胆地从比“零式”更高的高度接近，避开了雷达的探测。坂井怀疑自己的眼睛了，因为从未听说过没有战斗机护卫就单独靠近的轰炸机。 从那时起，科林的轰炸机和“零式”战斗机编队展开了追逐战。虽然坂井说自己击落了这架轰炸机，但也有人对坂井的证词表示不信。但是，当天空战的情况应该大致如此。 10架“零式”和1架轰炸机之间展开了令人窒息的空中战。双方都是第一次实战，所以机动、战术、射击实力都很差。当时的B-17没有后方机枪，这是致命的。凯利扭动机身进行防御机动，在躲避战斗机攻击的同时，还要机枪攻击“零式”。但是，因为没有后方机枪，最终还是被咬住了尾巴。 凯利的机身几乎回到基地时，受到了打击。凯利拼命维持机身水平，使队员们得以跳伞逃生。最后，在副驾驶员逃生时，机体爆炸，凯利阵亡。 凯利成了美国的英雄。从战果来看，这是没有意义和鲁莽的攻击。但是，战争中存在无法用数字计算的因素。通过自我牺牲，这一行为给所有人注入了感动和军人义务的勇气和勇敢作战精神。没有它，就不会有可以打赢的战争。

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